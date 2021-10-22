За сутки в Латвии выявили 3133 случая COVID-19

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В Латвии за минувшие сутки выявили 3133 случая COVID-19. Это является суточным максимумом с начала пандемии по количеству инфицированных, отмечает РИА Новости.
За сутки в Латвии выявили 3133 случая COVID-19
  • Reuters

«За сутки в Латвии подтверждено 3133 новых случая заболевания COVID-19. Из них 2398 не были привиты или не завершили курс вакцинации, а 735 человек были вакцинированы», — говорится в сообщении Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

Ранее сообщалось, что Совет по кризисному управлению Латвии объявил в республике локдаун — он начнётся 21 октября.

С вечера 21 октября в стране вступил в силу комендантский час из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

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