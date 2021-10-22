За сутки в Латвии выявили 3133 случая COVID-19
- Reuters
«За сутки в Латвии подтверждено 3133 новых случая заболевания COVID-19. Из них 2398 не были привиты или не завершили курс вакцинации, а 735 человек были вакцинированы», — говорится в сообщении Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).
Ранее сообщалось, что Совет по кризисному управлению Латвии объявил в республике локдаун — он начнётся 21 октября.
С вечера 21 октября в стране вступил в силу комендантский час из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.