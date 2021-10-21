В Латвии вступил в силу комендантский час из-за ситуации с COVID-19

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В Латвии с вечера 21 октября вступил в силу комендантский час из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
В Латвии вступил в силу комендантский час из-за ситуации с COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает Delfi.

Отмечается, что комендантский час и жёсткие карантинные ограничения в стране будут действовать с 21 октября по 15 ноября. Решение о введении данных мер связано с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом в Латвии.

Уточняется, что действовать комендантский час будет ежедневно с 20:00 до 05:00. Выход из дома будет разрешён только по неотложным причинам.

Ограничение относится как к невакцинированным, так и к вакцинированным.

Ранее сообщалось, что Совет по кризисному управлению Латвии объявил локдаун в республике, он начнётся 21 октября.

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