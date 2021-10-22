В Белоруссии отменили обязательное ношение масок

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Министерство здравоохранения Белоруссии отменило обязательный масочный режим. Он был введён 9 октября на фоне роста числа случаев коронавируса.
В Белоруссии отменили обязательное ношение масок
  • РИА Новости

«Исключено требование к обязательности использования физическими лицами средств индивидуальной защиты при посещении объектов, организаций, автомобильного, за исключением автомобилей личного пользования, воздушного, водного, железнодорожного транспорта, включая метрополитен», — цитирует БЕЛТА сообщение Минздрава.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о своём негативном отношении к штрафам за отсутствие масок и анонсированным рейдам полиции.

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