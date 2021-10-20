В Совфеде раскритиковали идею СНБО Украины отказаться от названия «Великая Отечественная война»

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Анастасия Румянцева
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT публикацию аппаратом СНБО Украины словаря, в котором предлагается отказаться от использования названия «Великая Отечественная война».
В Совфеде раскритиковали идею СНБО Украины отказаться от названия «Великая Отечественная война»
  • AP

«Честно говоря, трудно это комментировать. Когда случайные люди, люди, совершенно неподготовленные к государственной деятельности, люди, которые по какой-то причине озлоблены на советское прошлое, на Россию, когда эти люди получают какую-то власть в руки, они делают просто ужасные вещи. В этой стране люди, получившие власть, чувствуют себя вольготно. Они поняли, что им можно делать всё что угодно», — пояснил Цеков.

Сенатор добавил, что теперь украинские власти «доходят до полнейшего абсурда».

«Приняли решение, что нужно учить граждан Украины, как надо говорить и как надо оценивать те или иные события. Это руководство, которое при этом заявляет о свободе слова, о демократии, то есть это страна, которая находится в состоянии полнейшей деградации. СНБО стал и руководящим, и законодательным, и исполнительным, и судебным органом, они выдают подобные документы, которые, на мой взгляд, совершенно унижают и уничтожают Украину», — заключил он.

Ранее аппарат СНБО опубликовал словарь названий и терминов, в котором предлагается отказаться от использования названия «Великая Отечественная война».

Словарь новых названий рекомендуется использовать властям, дипломатам и СМИ «в связи с оккупацией Крыма и части Донбасса».

Например, термин «Великая Отечественная война» в словаре упоминается в разделе «Терминология, связанная с пропагандой и политикой исторической памяти».

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума — большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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