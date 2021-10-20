Украина ожидает утверждения в МВФ ещё одного транша в размере $700 млн

Короткая ссылка
Власти Украины ожидают утверждения в МВФ ещё одного транша в размере $700 млн уже в ноябре. Об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
Украина ожидает утверждения в МВФ ещё одного транша в размере $700 млн
  • AP

«На этой неделе достигнуты позитивные договорённости на рабочем уровне с МВФ. Мы ожидаем, что уже в ноябре совет МВФ утвердит новый транш в размере около $700 млн», — сказал Шмыгаль на заседании правительства. Его слова приводит РИА Новости.

Кроме того, Украина ожидает €600 млн макрофинансовой помощи от Евросоюза в конце ноября — начале декабря, отмечал премьер.

Президент страны Владимир Зеленский, в свою очередь, предложил Всемирному банку профинансировать строительство автомобильных дорог на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить