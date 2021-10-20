Украина ожидает утверждения в МВФ ещё одного транша в размере $700 млн

Власти Украины ожидают утверждения в МВФ ещё одного транша в размере $700 млн уже в ноябре. Об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

«На этой неделе достигнуты позитивные договорённости на рабочем уровне с МВФ. Мы ожидаем, что уже в ноябре совет МВФ утвердит новый транш в размере около $700 млн», — сказал Шмыгаль на заседании правительства. Его слова приводит РИА Новости.

Кроме того, Украина ожидает €600 млн макрофинансовой помощи от Евросоюза в конце ноября — начале декабря, отмечал премьер.

Президент страны Владимир Зеленский, в свою очередь, предложил Всемирному банку профинансировать строительство автомобильных дорог на Украине.