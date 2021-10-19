Азербайджан при посредничестве России освободил пятерых армянских пленных

Власти Азербайджана освободили пятерых армянских пленных при посредничестве России. По информации Минобороны России, пленные были доставлены в Ереван на российском самолёте.

«Сегодня, 19 октября, при посредничестве российской стороны власти Азербайджана освободили пятерых армянских пленных, которые доставлены в Ереван на самолёте ВКС России», — цитирует РИА Новости Минобороны.

Переговоры по вопросу возвращения пленных проводили заместитель командующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенант Рустам Мурадов и командующий российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе генерал-лейтенант Геннадий Анашкин.

В ведомстве добавили, что Россия продолжит обеспечивать выполнение положений трёхстороннего соглашения о прекращении вооружённого конфликта.

Ранее в Минске прошла встреча глав МИД Азербайджана, Армении и России.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Азербайджану и Армении нужно существенно умерить риторику в отношении друг друга в интересах окончательного мирного урегулирования.