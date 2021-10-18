Зеленский прокомментировал ситуацию с траншем для Украины от МВФ

Короткая ссылка
Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что достигнутые договорённости с Международным валютным фондом по первому пересмотру программы финансирования stand-by (SBA) будут утверждены уже в ноябре.
Зеленский прокомментировал ситуацию с траншем для Украины от МВФ
  • РИА Новости

«Украина и МВФ достигли договорённости на рабочем уровне по завершению первого пересмотра программы stand-by. Ожидаю, что исполнительный совет МВФ утвердит эти договорённости в ноябре. Это позволит Украине получить около $700 млн и ещё раз подтвердит наше тесное сотрудничество», — написал Зеленский в Twitter.

21 сентября миссия Международного валютного фонда (МВФ) начала работу на Украине для обсуждения с властями первого пересмотра программы.

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что страна ожидает получить $750 млн в рамках второго транша от МВФ и €600 млн макрофинансовой помощи от Евросоюза в конце ноября — начале декабря 2021 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить