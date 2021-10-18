Зеленский прокомментировал ситуацию с траншем для Украины от МВФ

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что достигнутые договорённости с Международным валютным фондом по первому пересмотру программы финансирования stand-by (SBA) будут утверждены уже в ноябре.

«Украина и МВФ достигли договорённости на рабочем уровне по завершению первого пересмотра программы stand-by. Ожидаю, что исполнительный совет МВФ утвердит эти договорённости в ноябре. Это позволит Украине получить около $700 млн и ещё раз подтвердит наше тесное сотрудничество», — написал Зеленский в Twitter.

21 сентября миссия Международного валютного фонда (МВФ) начала работу на Украине для обсуждения с властями первого пересмотра программы.

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что страна ожидает получить $750 млн в рамках второго транша от МВФ и €600 млн макрофинансовой помощи от Евросоюза в конце ноября — начале декабря 2021 года.