Миссия МВФ начинает работу на Украине

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) начинает работу на Украине для обсуждения с властями первого пересмотра программы, сообщил постоянный представитель МВФ Ваграм Степанян.

«Миссия МВФ во главе с Иванной Владковой-Голлар начинает сегодня свою работу и будет продолжать обсуждения с властями Украины первого пересмотра программы, поддерживаемой МВФ», — приводит его заявление NV.ua.

Как отметил Степанян, встречи будут проходить в онлайн-режиме.

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что страна ожидает получить $750 млн в рамках второго транша от МВФ и €600 млн макрофинансовой помощи от Евросоюза в конце ноября — начале декабря 2021 года.