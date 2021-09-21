Миссия МВФ начинает работу на Украине

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Миссия Международного валютного фонда (МВФ) начинает работу на Украине для обсуждения с властями первого пересмотра программы, сообщил постоянный представитель МВФ Ваграм Степанян.
Миссия МВФ начинает работу на Украине
  • Reuters

«Миссия МВФ во главе с Иванной Владковой-Голлар начинает сегодня свою работу и будет продолжать обсуждения с властями Украины первого пересмотра программы, поддерживаемой МВФ», — приводит его заявление NV.ua.

Как отметил Степанян, встречи будут проходить в онлайн-режиме.

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что страна ожидает получить $750 млн в рамках второго транша от МВФ и €600 млн макрофинансовой помощи от Евросоюза в конце ноября — начале декабря 2021 года.

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