Глава «Нафтогаза» рассказал, какие категории потребителей могут рассчитывать на дешёвый газ

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Глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что бюджетные организации, коммунальные предприятия и религиозные учреждения смогут рассчитывать на дешёвый газ.
Глава «Нафтогаза» рассказал, какие категории потребителей могут рассчитывать на дешёвый газ
  • Reuters

«Нафтогаз Украины» обеспечит достаточный ресурс газа для таких категорий потребителей, как население, как напрямую, так и через теплокоммунэнерго, для бюджетных организаций, коммунальных организаций, религиозных учреждений», — цитирует Витренко УНИАН.

Школы, детские сады и больницы и другие бюджетные организации смогут купить газ по 13,7 гривны за 1 куб. м без учёта НДС и транспортировки, добавили в компании.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что запасов газа для украинских потребителей на данный момент достаточно.

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