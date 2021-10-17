Зеленский: сегодня на Украине достаточно газа по очень нормальным ценам

Президент Украины Владимир Зеленский заявил телеканалу ICTV, что запасов газа для украинских потребителей на данный момент достаточно.

«Хочу всех успокоить. Считаю, много важных предметных, а самое главное — своевременных действий сделало правительство, сделала власть. На сегодня достаточно газа для общества, достаточно газа для потребителей по очень нормальным ценам по сравнению с европейскими ценами», — цитирует его Интерфакс.

Зеленский отметил, что, если бы правительство не вмешалось в ситуацию, цена газ достигла бы 50 гривен.

«А так для людей от НАК «Нафтогаз» — около восьми гривен. Я думаю, что это важный пакет на год, который ввели мы, ещё раз хочу повторить, именно вовремя», — добавил он.

Ранее глава правления «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что в стране имеется достаточное количество газа, чтобы обеспечить все нужды населения.