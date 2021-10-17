Зеленский: сегодня на Украине достаточно газа по очень нормальным ценам

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил телеканалу ICTV, что запасов газа для украинских потребителей на данный момент достаточно.
Зеленский: сегодня на Украине достаточно газа по очень нормальным ценам
  • РИА Новости

«Хочу всех успокоить. Считаю, много важных предметных, а самое главное — своевременных действий сделало правительство, сделала власть. На сегодня достаточно газа для общества, достаточно газа для потребителей по очень нормальным ценам по сравнению с европейскими ценами», — цитирует его Интерфакс.

Зеленский отметил, что, если бы правительство не вмешалось в ситуацию, цена газ достигла бы 50 гривен.

«А так для людей от НАК «Нафтогаз» — около восьми гривен. Я думаю, что это важный пакет на год, который ввели мы, ещё раз хочу повторить, именно вовремя», — добавил он.

Ранее глава правления «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что в стране имеется достаточное количество газа, чтобы обеспечить все нужды населения.

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