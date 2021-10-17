В Кремле прокомментировали возможность проведения встречи «нормандской четвёрки»

Для встречи глав государств «нормандской четвёрки» нужно, чтобы «кто-то сделал домашнюю работу и подготовил какой-то фундамент». Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Чтобы собираться главам государств, всё-таки нужно, чтобы кто-то сделал домашнюю работу и подготовил какой-то фундамент», — заявил Песков в эфире программы «Москва Кремль. Путин» на телеканале «Россия».

Он отметил, что «сначала соберутся министры и поймут, фундамент прощупывается или не прощупывается».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что дальнейшие перспективы нормандского формата зависят от выполнения

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова также сообщила, что вопрос о проведении встречи глав МИД «нормандской четвёрки» прорабатывается.