В Белоруссии разъяснили ответственность за причастность к экстремистским Telegram-каналам

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В МВД Белоруссии рассказали об условиях привлечения к уголовной ответственности за поддержку признанных экстремистскими в республике Telegram-каналов.
В Белоруссии разъяснили ответственность за причастность к экстремистским Telegram-каналам
  • Reuters

Как пояснил начальник отдела главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии Вячеслав Орловский, Telegram-канал может признаваться как экстремистским материалом, так и экстремистским формированием.

«Если у него статус экстремистского формирования, то его подписчики, действительно, могут стать фигурантами уголовных дел», — сказал он в комментарии изданию «СБ.Беларусь сегодня».

Он добавил, что подписка на признанные экстремистскими материалами каналы не является наказуемой при условии, что подписчик не оказывает поддержку в популяризации ресурса.

«То есть не репостит, не перечисляет денег, не сливает туда информацию. Если перечисленные действия есть, то подписчики, соответственно, привлекаются к административной ответственности», — пояснил Орловский.

Он подчеркнул, что «простым людям», которые «из банального интереса или любопытства» читают запрещённый канал, признанный экстремистским материалом, «опасаться нечего».

«Им следует отписаться от данного ресурса, и вопросов к ним не возникнет», — сказал он.

14 октября в МВД республики заявили, что установили личности почти всех наиболее активных участников и администраторов экстремистских Telegram-каналов в Белоруссии.

Также накануне суд в Минске признал Telegram-канал бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской экстремистским.

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