Telegram-канал Тихановской признали в Белоруссии экстремистским

Суд в Минске признал Telegram-канал бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской экстремистским.

«Судом центрального района Минска по материалам ГУБОПиК (главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. — RT) МВД Telegram-канал «Светлана Тихановская» признан экстремистским материалом», — сообщает РИА Новости со ссылкой на данные МВД республики.

Ранее глава комиссии по борьбе с экстремизмом и реабилитацией нацизма Лилия Ананич напомнила, что подписчикам запрещённых в стране Telegram-каналов может грозить уголовная ответственность.

14 октября в МВД республики заявили, что установили личности почти всех наиболее активных участников и администраторов экстремистских Telegram-каналов в Белоруссии.