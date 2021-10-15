Telegram-канал Тихановской признали в Белоруссии экстремистским

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Суд в Минске признал Telegram-канал бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской экстремистским.
Telegram-канал Тихановской признали в Белоруссии экстремистским
  • AP

«Судом центрального района Минска по материалам ГУБОПиК (главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. — RT) МВД Telegram-канал «Светлана Тихановская» признан экстремистским материалом», — сообщает РИА Новости со ссылкой на данные МВД республики.

Ранее глава комиссии по борьбе с экстремизмом и реабилитацией нацизма Лилия Ананич напомнила, что подписчикам запрещённых в стране Telegram-каналов может грозить уголовная ответственность.

14 октября в МВД республики заявили, что установили личности почти всех наиболее активных участников и администраторов экстремистских Telegram-каналов в Белоруссии.

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