Суд Минска оставил под стражей журналиста Можейко

Городской суд Минска не удовлетворил жалобу защиты журналиста «КП в Беларуси» Геннадия Можейко на решение суда оставить в силе арест корреспондента.

«Суд постановил жалобу на постановление суда Партизанского района Минска оставить без удовлетворения», — цитирует судью РИА Новости.

По его словам, решение не подлежит обжалованию, но может быть опротестовано в порядке надзора.

Ранее по делу Можейко была назначена лингвистическая экспертиза.

4 октября в белорусском МВД сообщили, что журналист был задержан на территории республики в рамках уголовных дел о «разжигании расовой, национальной или религиозной вражды или розни» и «оскорблении представителя власти».