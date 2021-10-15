Суд Минска оставил под стражей журналиста Можейко
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«Суд постановил жалобу на постановление суда Партизанского района Минска оставить без удовлетворения», — цитирует судью РИА Новости.
По его словам, решение не подлежит обжалованию, но может быть опротестовано в порядке надзора.
Ранее по делу Можейко была назначена лингвистическая экспертиза.
4 октября в белорусском МВД сообщили, что журналист был задержан на территории республики в рамках уголовных дел о «разжигании расовой, национальной или религиозной вражды или розни» и «оскорблении представителя власти».