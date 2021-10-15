В белорусском суде сообщили, в чём обвиняется журналист КП Можейко

Журналист «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадий Можейко обвиняется по статьям о разжигании розни и оскорблении представителя власти.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минского городского суда.

В суде 15 октября рассмотрят жалобу защиты российского журналиста на решение Партизанского суда Минска, который оставил в силе арест Можейко.

Журналиста «КП в Беларуси» обвиняют по ч. 3 ст. 130 (разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни. — RT) и статье 369 (оскорбление представителя власти. — RT) Уголовного кодекса республики.

4 октября в белорусском МВД сообщили, что журналист был задержан на территории республики в рамках уголовных дел о «разжигании расовой, национальной или религиозной вражды или розни» и «оскорблении представителя власти».

Ранее в Белоруссии назначили лингвистическую экспертизу по делу Можейко.