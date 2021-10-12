Защита Медведчука просит суд не удовлетворять ходатайство об аресте
- РИА Новости
«Подозрение основано полностью на домыслах и фантазиях прокуроров. Никакого объяснения тому, почему нам необходимо назначить такой залог, нет», — цитирует РИА Новости Лойфмана.
По словам Лойфмана, он подробно объяснил, что страна не понесла убытки.
Ранее в Службе безопасности Украины заявили, что Медведчуку объявлено новое подозрение — в госизмене и cодействии террористической организации. По данным СБУ, Медведчука подозревают в «действиях, направленных на подрыв энергетической независимости Украины».