Защита Медведчука просит суд не удовлетворять ходатайство об аресте

Адвокат главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука Дмитрий Лойфман просит суд отказать в удовлетворении ходатайства о залоге в полном объёме и аресте его подзащитного.

«Подозрение основано полностью на домыслах и фантазиях прокуроров. Никакого объяснения тому, почему нам необходимо назначить такой залог, нет», — цитирует РИА Новости Лойфмана.

По словам Лойфмана, он подробно объяснил, что страна не понесла убытки.

Ранее в Службе безопасности Украины заявили, что Медведчуку объявлено новое подозрение — в госизмене и cодействии террористической организации. По данным СБУ, Медведчука подозревают в «действиях, направленных на подрыв энергетической независимости Украины».