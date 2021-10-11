Путин и Пашинян обсудят выполнение договорённостей по Нагорному Карабаху
- AP
«Планируется рассмотреть ход реализации заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года, а также дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию хозяйственных связей в регионе», — говорится в сообщении.
Лидеры стран также обсудят двусторонние отношения и развитие интеграции в евразийском пространстве.
Ранее главы МИД России и Армении провели телефонные переговоры.
В августе сообщалось, что в Москве возобновила работу трёхсторонняя рабочая группа по Нагорному Карабаху под председательством вице-премьеров Азербайджана, Армении и России.