Путин и Пашинян обсудят выполнение договорённостей по Нагорному Карабаху

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян 12 октября обсудят в Москве реализацию договорённостей по Нагорному Карабаху. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Планируется рассмотреть ход реализации заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года, а также дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию хозяйственных связей в регионе», — говорится в сообщении.

Лидеры стран также обсудят двусторонние отношения и развитие интеграции в евразийском пространстве.

Ранее главы МИД России и Армении провели телефонные переговоры.

В августе сообщалось, что в Москве возобновила работу трёхсторонняя рабочая группа по Нагорному Карабаху под председательством вице-премьеров Азербайджана, Армении и России.