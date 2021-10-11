ЕС предоставит Украине €600 млн в рамках макрофинансовой помощи

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Евросоюз в ближайшие дни предоставит Украине транш в €600 млн в рамках макрофинансовой помощи стране. Об этом заявил представитель ЕС в Брюсселе.
ЕС предоставит Украине €600 млн в рамках макрофинансовой помощи
  • Reuters

«Транш в €600 млн будет выделен в ближайшие дни», — приводит ТАСС его слова.

Также представитель ЕС заявил, что 12 октября на двустороннем саммите с Украиной будут обсуждены совместные усилия по борьбе с гибридными угрозами и дезинформацией. 

«Мы обсудим, что ещё мы можем сделать, чтобы бороться с гибридными угрозами и дезинформацией», — добавил представитель ЕС.

Ранее Украина обсуждала с ЕС создание телеканала для борьбы с «российской дезинформацией».

В мае украинский президент утвердил создание на Украине центра противодействия дезинформации с максимальной численностью 52 штатных работника.

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