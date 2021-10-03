Украина обсуждает с ЕС создание телеканала для борьбы с «российской дезинформацией»

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Украина и Евросоюз обсуждают возможность создания телеканала для борьбы с «российской дезинформацией», заявил украинский президент Владимир Зеленский во время брифинга в Трускавце, где прошло заседание партии «Слуга народа».
Украина обсуждает с ЕС создание телеканала для борьбы с «российской дезинформацией»
  • Reuters

«Кстати, сегодня ведётся обсуждение со странами ЕС, чтобы на основе того или иного нашего канала сделать международный канал, который будет... за границами нашего государства рассказывать о реальности, имеющей место на Украине. Это борьба против российской дезинформации», — сказал Зеленский, его слова приводи ТАСС.

В мае украинский президент утвердил создание на Украине центра противодействия дезинформации с максимальной численностью 52 штатных работника.

Как отмечал Зеленский, центр в будущем должен превратиться в международный хаб борьбы с пропагандой и распространением недостоверных сведений во всём мире.

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