Украина обсуждает с ЕС создание телеканала для борьбы с «российской дезинформацией»
- Reuters
«Кстати, сегодня ведётся обсуждение со странами ЕС, чтобы на основе того или иного нашего канала сделать международный канал, который будет... за границами нашего государства рассказывать о реальности, имеющей место на Украине. Это борьба против российской дезинформации», — сказал Зеленский, его слова приводи ТАСС.
В мае украинский президент утвердил создание на Украине центра противодействия дезинформации с максимальной численностью 52 штатных работника.
Как отмечал Зеленский, центр в будущем должен превратиться в международный хаб борьбы с пропагандой и распространением недостоверных сведений во всём мире.