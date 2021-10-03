Украина обсуждает с ЕС создание телеканала для борьбы с «российской дезинформацией»

Украина и Евросоюз обсуждают возможность создания телеканала для борьбы с «российской дезинформацией», заявил украинский президент Владимир Зеленский во время брифинга в Трускавце, где прошло заседание партии «Слуга народа».

«Кстати, сегодня ведётся обсуждение со странами ЕС, чтобы на основе того или иного нашего канала сделать международный канал, который будет... за границами нашего государства рассказывать о реальности, имеющей место на Украине. Это борьба против российской дезинформации», — сказал Зеленский, его слова приводи ТАСС.

В мае украинский президент утвердил создание на Украине центра противодействия дезинформации с максимальной численностью 52 штатных работника.

Как отмечал Зеленский, центр в будущем должен превратиться в международный хаб борьбы с пропагандой и распространением недостоверных сведений во всём мире.