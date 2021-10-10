Лукашенко направил соболезнование президенту Грузии в связи с трагедией в Батуми

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил соболезнование грузинскому лидеру Саломе Зурабишвили в связи с гибелью людей в результате частичного обрушения подъезда жилого дома в Батуми.
Лукашенко направил соболезнование президенту Грузии в связи с трагедией в Батуми
  • AP

Об этом агентству БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«С чувством глубокой скорби в Республике Белоруссия восприняли трагическое известие о гибели людей в результате обрушения подъезда жилого дома в городе Батуми», — говорится в обращении.

Лукашенко от имени народа своей страны и себя лично выразил соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Ранее власти Грузии объявили 11 октября днём траура в связи с гибелью людей во время частичного обрушения дома в Батуми.

8 октября часть многоквартирного дома обрушилась в городе Батуми на улице 26 Мая. Погибли девять человек.

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