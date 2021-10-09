В Грузии 11 октября объявили днём траура из-за трагедии в Батуми

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Власти Грузии объявили 11 октября днём траура в связи с гибелью людей во время частичного обрушения дома в Батуми.
В Грузии 11 октября объявили днём траура из-за трагедии в Батуми
  • Reuters

Об этом премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили сообщил на своей странице в Facebook.

«Выражаю глубокую скорбь в связи с трагедией, произошедшей в Батуми, и соболезную членам семей и близким погибших. Вместе с ними скорбит и вся Грузия. По моему решению, в связи с памятью по погибшим понедельник, 11 октября, будет объявлен днём траура», — написал он.

Также он заявил, что власти страны окажут помощь пострадавшим, а виновные в трагедии будут наказаны.

Ранее сообщалось, что число погибших при обрушении жилого дома в Батуми выросло до шести.

Отмечается, что МВД Грузии уже заявило о задержании трёх человек в рамках расследования данного происшествия.

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