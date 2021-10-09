В Грузии 11 октября объявили днём траура из-за трагедии в Батуми
- Reuters
Об этом премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили сообщил на своей странице в Facebook.
«Выражаю глубокую скорбь в связи с трагедией, произошедшей в Батуми, и соболезную членам семей и близким погибших. Вместе с ними скорбит и вся Грузия. По моему решению, в связи с памятью по погибшим понедельник, 11 октября, будет объявлен днём траура», — написал он.
Также он заявил, что власти страны окажут помощь пострадавшим, а виновные в трагедии будут наказаны.
Ранее сообщалось, что число погибших при обрушении жилого дома в Батуми выросло до шести.
Отмечается, что МВД Грузии уже заявило о задержании трёх человек в рамках расследования данного происшествия.