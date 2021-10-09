МВД Грузии задержало трёх человек по делу об обрушении в Батуми

МВД Грузии сообщило о задержании трёх человек в рамках расследования дела об обрушении корпуса жилого дома в Батуми.

Были задержаны владелец квартиры и двое рабочих.

«Следствием установлено, что хозяин одной из квартир на первом этаже жилого дома, расположенного на улице 26 Мая в Батуми, З.Б. нанял Х.С. и Г.С. для ремонта квартиры. Под руководством хозяина квартиры и с грубым нарушением правил безопасности в квартире были проведены строительные и ремонтные работы, в результате которых 8 октября этого года обрушился один из подъездов многоквартирного дома», — приводит РИА Новости сообщение МВД Грузии.

Задержанным грозит от двух до десяти лет лишения свободы.

В пятницу, 8 октября, часть многоквартирного дома обрушилась в грузинском городе Батуми на улице 26 Мая. Погибли пять человек.