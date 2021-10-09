Число жертв обрушения жилого дома в Батуми выросло до девяти
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Об этом Sputnik Грузия сообщает в своём Telegram-канале.
«Число погибших в результате трагедии в Батуми возросло до девяти. Спасатели нашли, предположительно, последнего человека, находившегося в здании во время обрушения», — говорится в заявлении.
Отмечается, что глава МВД Грузии заявил о приостановке поисковых работ, чтобы не допустить обрушения другой части жилого дома.
Ранее сообщалось о восьми погибших.
МВД Грузии уже сообщило о задержании трёх человек в рамках расследования дела об обрушении корпуса жилого дома в Батуми.