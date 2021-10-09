Число погибших при обрушении жилого дома в Батуми выросло до восьми
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Об этом Sputnik Грузия сообщает в своём Telegram-канале.
«Число погибших в результате обрушения жилого дома в Батуми возросло до восьми. Несколько минут назад спасатели вынули из-под завалов ещё два тела», — говорится в сообщении.
Предполагается, что под обломками остаётся ещё один человек.
Ранее МВД Грузии сообщило о задержании трёх человек в рамках расследования дела об обрушении корпуса жилого дома в Батуми.
Также стало известно, что власти Грузии объявили 11 октября днём траура в связи с гибелью людей во время частичного обрушения дома в Батуми.