Число погибших при обрушении жилого дома в Батуми выросло до восьми

Спасатели обнаружили под завалами в Батуми тела ещё двух человек, в результате чего число погибших при обрушении жилого дома в городе выросло до восьми.

Об этом Sputnik Грузия сообщает в своём Telegram-канале.

«Число погибших в результате обрушения жилого дома в Батуми возросло до восьми. Несколько минут назад спасатели вынули из-под завалов ещё два тела», — говорится в сообщении.

Предполагается, что под обломками остаётся ещё один человек.

Ранее МВД Грузии сообщило о задержании трёх человек в рамках расследования дела об обрушении корпуса жилого дома в Батуми.

Также стало известно, что власти Грузии объявили 11 октября днём траура в связи с гибелью людей во время частичного обрушения дома в Батуми.