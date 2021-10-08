В Белоруссии отвергли заявления польских пограничников о стрельбе

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Органы погранслужбы республики в минувшие сутки не применяли оружия ни на одном из участков госграницы, заявил официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.
В Белоруссии отвергли заявления польских пограничников о стрельбе
  • AP

О стрельбе в сторону польских пограничников, вероятно холостыми патронами, ранее заявила официальный представитель Пограничной стражи Польши Анна Михальская.

«За минувшие сутки органами пограничной службы оружие не применялось ни на одном из направлений, ни на одном из участков государственной границы Республики Беларусь с сопредельными странами», — приводит РИА Новости слова Бычковского.

По словам Михальской, «патруль белорусских служб сделал выстрелы в сторону солдат Войска Польского», которые патрулируют границу.

«Возможно, это были холостые выстрелы», — сказала она.

Ранее польские пограничники зафиксировали рекордное количество нелегальных мигрантов, которые пытались проникнуть на территорию страны из Белоруссии.

Белорусский президент Александр Лукашенко назвал ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии «гуманитарной катастрофой».

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