Защита Януковича назвала незаконным его заочный арест

Адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича Ольга Просянюк заявила, что заочный арест её подзащитного является незаконным.

Об этом сообщила пресс-служба юридической компании «Аверлекс».

«Решение об избрании меры пресечения Виктору Януковичу принято под давлением, чтобы оттенить скандалы, в которые попадает власть», — цитирует РИА Новости слова Просянюк.

Она отметила, что оно принято с нарушениями Уголовного процессуального кодекса Украины.

Ранее Высший антикоррупционный суд Украины в ходе заседания постановил арестовать Виктора Януковича по делу о резиденции «Межигорье».