Защита Януковича назвала незаконным его заочный арест
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Об этом сообщила пресс-служба юридической компании «Аверлекс».
«Решение об избрании меры пресечения Виктору Януковичу принято под давлением, чтобы оттенить скандалы, в которые попадает власть», — цитирует РИА Новости слова Просянюк.
Она отметила, что оно принято с нарушениями Уголовного процессуального кодекса Украины.
Ранее Высший антикоррупционный суд Украины в ходе заседания постановил арестовать Виктора Януковича по делу о резиденции «Межигорье».