Защита Януковича назвала незаконным его заочный арест

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Адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича Ольга Просянюк заявила, что заочный арест её подзащитного является незаконным.
Защита Януковича назвала незаконным его заочный арест
  • © РИА Новости / Михаил Климентьев

Об этом сообщила пресс-служба юридической компании «Аверлекс».

«Решение об избрании меры пресечения Виктору Януковичу принято под давлением, чтобы оттенить скандалы, в которые попадает власть», — цитирует РИА Новости слова Просянюк.

Она отметила, что оно принято с нарушениями Уголовного процессуального кодекса Украины.

Ранее Высший антикоррупционный суд Украины в ходе заседания постановил арестовать Виктора Януковича по делу о резиденции «Межигорье».

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