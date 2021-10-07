Суд Украины приговорил Януковича к заключению по делу о «Межигорье»

Высший антикоррупционный суд Украины в ходе заседания постановил арестовать экс-президента Украины Виктора Януковича по делу о резиденции «Межигорье».

«Ходатайство (стороны обвинения. — RT) удовлетворить. Избрать меру пресечения в виде содержания под стражей», — приводит ТАСС слова судьи.

В ноябре 2017 года Высший хозяйственный суд Украины принял решение о возвращении резиденции экс-президента страны под Киевом в собственность государства.

2 августа Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство о проведении заочного расследования в отношении Януковича по делу о стрельбе во время акций протеста в ходе событий «евромайдана» в 2014 году.