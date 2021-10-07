Сенатор Цеков прокомментировал высказывания экс-главы Литвы о «развале России»

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Анастасия Белоусова
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал высказывания экс-главы Литвы Витаутаса Ландсбергиса о «развале России».

«С точки зрения развала России: ну они все мечтают о развале России. В ЕС часто говорят, особенно много об этом говорят прибалтийские страны. Ну мы же понимаем, что не дождутся они развала России», — сказал сенатор.

По его мнению, страна будет «только усиливаться».

«В сильной России заинтересовано подавляющее большинство стран, кроме ЕС... Почему хотят сильную Россию? Потому что Россия ведёт себя порядочно. Она защищает страны, которые попали в сложную ситуацию, чаще всего из-за политики ЕС и американцев», — заключил Цеков.

Бывший председатель Верховного совета Литвы Витаутас Ландсбергис, рассуждая о судьбе России, не согласился с позицией украинских властей, согласно которой Украина «получит Крым назад».

Он добавил, что «все империи имеют свой конец».

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума — большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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