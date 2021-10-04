Журналисту «КП» Можейко в Белоруссии вменяют две статьи УК

Журналист «КП в Беларуси» Геннадий Можейко находится в статусе подозреваемого, ему вменяют разжигание социальной вражды и оскорбление представителя власти.

Об этом RT рассказал представитель «КП» Валентин Алфимов.

Он сообщил, что адвокат журналиста подтвердил нахождение Можейко в изоляторе на Окрестина. Адвокату удалось попасть к журналисту после обеда.

По словам адвоката, Можейко в целом чувствует себя хорошо, на здоровье жалоб нет.

Алфимов добавил, что Можейко был задержан сотрудниками КГБ в пятницу 1 октября. Он отметил, что где именно происходило задержание, в Москве или на территории республики, не раскрывается.

Можейко допросили в присутствии адвоката.

«Сейчас у Геннадия статус подозреваемого. Ему вменяют две статьи: «Разжигание социальной вражды или розни» (ст. 130 УК РБ) и «Оскорбление представителя власти» (ст. 369 УК РБ)», — рассказал Алфимов, добавив, что решается вопрос о применении меры пресечения журналисту.

Ранее главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин сообщил, что журналист белорусской версии издания Геннадий Можейко находится в изоляторе на Окрестина в Минске, а у него дома провели обыск.

Перед этим в республике был заблокирован сайт «Комсомольской правды в Беларуси». Сунгоркин заявил, что блокировка сайта произошла после заметки о погибшем в перестрелке с сотрудниками КГБ жителе Минска.