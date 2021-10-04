Песков высказался о ситуации с задержанием журналиста «КП в Беларуси» Можейко

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с задержанием журналиста «КП в Беларуси» Геннадия Можейко.
Песков высказался о ситуации с задержанием журналиста «КП в Беларуси» Можейко
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

По его словам, в Кремле не располагают информацией, где задержали журналиста.

«Действительно, в любом случае речь идёт об аресте журналиста, и, конечно, если это связано с его журналистской деятельностью, то, безусловно, нельзя одобрять такие действия», — заявил Песков.

При этом он отметил, что в Кремле не знают деталей ситуации с Можейко и не знают, что вменяется ему в вину.

«И всё-таки речь идёт о внутрибелорусском сюжете, и здесь мы, наверное, вряд ли можем что-то комментировать», — сказал Песков.

Ранее главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин сообщил, что журналист белорусской версии издания Геннадий Можейко находится в изоляторе на Окрестина в Минске, а у него дома провели обыск.

Перед этим в республике был заблокирован сайт «Комсомольской правды в Беларуси». Сунгоркин заявил, что блокировка сайта произошла после заметки о погибшем в перестрелке с сотрудниками КГБ жителе Минска.

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