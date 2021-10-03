Глава МВД Абхазии отстранён от работы

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Министр внутренних дел Абхазии Дмитрий Дбар отстранён от исполнения служебных обязанностей на время расследования инцидента со стрельбой на набережной Сухума 30 сентября.
Глава МВД Абхазии отстранён от работы
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Ранее стало известно, что президент Абхазии Аслан Бжания прервал из-за инцидента свой рабочий визит в Москву и вернулся в Сухум.

«В воскресенье в связи с инцидентом президент провёл совещание с силовиками, на котором глава МВД Дмитрий Дбар предложил отстранить его от занимаемой должности на время следствия. Президент одобрил эту инициативу и отстранил Дбара от занимаемой должности, возложив исполнение обязанностей министра на заместителя Руслана Ажибу», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря главы государства Марианны Квициния.

По данным МВД Абхазии, вечером 30 сентября депутат парламента Гарри Кокая на сухумской набережной произвёл пять выстрелов из пистолета в воздух.

Он не подчинился требованию прибывших на место сотрудников МВД сдать оружие. В конфликт вмешались находившиеся рядом люди. В результате действий сотрудников МВД депутат Кокая и ещё несколько человек получили увечья.

В связи с происшествием состоялось экстренное заседание парламента Абхазии и акция протеста.

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