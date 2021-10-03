Глава МВД Абхазии отстранён от работы

Министр внутренних дел Абхазии Дмитрий Дбар отстранён от исполнения служебных обязанностей на время расследования инцидента со стрельбой на набережной Сухума 30 сентября.

Ранее стало известно, что президент Абхазии Аслан Бжания прервал из-за инцидента свой рабочий визит в Москву и вернулся в Сухум.

«В воскресенье в связи с инцидентом президент провёл совещание с силовиками, на котором глава МВД Дмитрий Дбар предложил отстранить его от занимаемой должности на время следствия. Президент одобрил эту инициативу и отстранил Дбара от занимаемой должности, возложив исполнение обязанностей министра на заместителя Руслана Ажибу», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря главы государства Марианны Квициния.

По данным МВД Абхазии, вечером 30 сентября депутат парламента Гарри Кокая на сухумской набережной произвёл пять выстрелов из пистолета в воздух.

Он не подчинился требованию прибывших на место сотрудников МВД сдать оружие. В конфликт вмешались находившиеся рядом люди. В результате действий сотрудников МВД депутат Кокая и ещё несколько человек получили увечья.

В связи с происшествием состоялось экстренное заседание парламента Абхазии и акция протеста.