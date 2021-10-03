Президент Абхазии прервал рабочий визит в Москву из-за стрельбы в Сухуме

Президент Абхазии Аслан Бжания прервал рабочий визит в Москву и вернулся в республику из-за инцидента со стрельбой в Сухуме с участием депутата парламента Гарри Кокаи и руководителей республиканского МВД.

«Главе государства пришлось прервать рабочий визит в связи осложнением ситуации, вызванным инцидентом, произошедшим в Сухуме 30 сентября и 1 октября», — говорится в сообщении на сайте абхазского президента.

По данным МВД Абхазии, вечером 30 сентября Кокая на площади им. Багапша на сухумской набережной произвёл пять выстрелов из пистолета в воздух.

Кокая не подчинился требованию прибывших на место сотрудников МВД сдать оружие. В конфликт вмешались сопровождавшие его люди.

Генеральная прокуратура Абхазии проводит проверку по факту инцидента.