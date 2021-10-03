Прокуратура Грузии обвинила хозяина квартиры, в которой скрывался Саакашвили
- Reuters
Об этом сообщает Интерфакс.
Как заявили в ведомстве, обвинение предъявлено гражданину Э.Ц. по статье «Укрывательство преступлений» в связи с фактом незаконного нарушения госграницы Михаилом Саакашвили.
По данным прокуратуры, обвиняемый знал, что Саакашвили разыскивался, однако предоставил ему свою квартиру.
О задержании Саакашвили в Грузии стало известно 1 октября.
Глава правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе заявил, что Саакашвили прибыл в страну для совершения государственного переворота.
Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии в течение двух сроков в 2004—2013 годах, осенью 2013-го политик бежал в Европу.
Генпрокуратура Грузии открыла в отношении Саакашвили ряд уголовных дел, в том числе по обвинению в превышении служебных полномочий и растрате бюджетных средств, он был объявлен во внутригосударственный розыск.