Прокуратура Грузии обвинила хозяина квартиры, в которой скрывался Саакашвили

Прокуратура Грузии обвинила владельца квартиры в Тбилиси, в которой скрывался находившийся в розыске экс-президент Михаил Саакашвили, в укрывательстве преступлений.

Об этом сообщает Интерфакс.

Как заявили в ведомстве, обвинение предъявлено гражданину Э.Ц. по статье «Укрывательство преступлений» в связи с фактом незаконного нарушения госграницы Михаилом Саакашвили.

По данным прокуратуры, обвиняемый знал, что Саакашвили разыскивался, однако предоставил ему свою квартиру.

О задержании Саакашвили в Грузии стало известно 1 октября.

Глава правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе заявил, что Саакашвили прибыл в страну для совершения государственного переворота.

Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии в течение двух сроков в 2004—2013 годах, осенью 2013-го политик бежал в Европу.

Генпрокуратура Грузии открыла в отношении Саакашвили ряд уголовных дел, в том числе по обвинению в превышении служебных полномочий и растрате бюджетных средств, он был объявлен во внутригосударственный розыск.