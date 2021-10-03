Зурабишвили назвала прошедшие в Грузии выборы шагом к демократии

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Выборы в местные органы власти в Грузии были безопасными и конкурентными, они стали «шагом к демократии», заявила президент страны Саломе Зурабишвили.
Зурабишвили назвала прошедшие в Грузии выборы шагом к демократии
  • © Sputnik / Александр Имедашвили

«Несмотря на сложную политическую и поляризованную предвыборную среду, можно сказать, что выборы в местные органы власти в Грузии прошли в спокойной, справедливой, безопасной и конкурентной среде... Очень важно, что сегодня был сделан ещё один шаг к демократии и стабилизации», — цитирует её ТАСС.

Она добавила, что народ Грузии выбрал мир и стабильность, а не беспорядки и противостояние.

Вместе с тем Зурабишвили сделала замечание относительно того, что в ходе предвыборной гонки на второй план отошли реальные проблемы самоуправления.

В субботу, 2 октября, в 08:00 (07:00 мск) в Грузии открылись участки для голосования на муниципальных выборах, они проработали до 20:00 (19:00 мск).

Жители проголосовали за глав городских и районных собраний, а также за мэров в 64 муниципалитетах, включая столичный.

После подсчёта голосов на 99,92% избирательных участков стало известно, что правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» получила поддержку 46,65% избирателей, а оппозиционная партия «Единое национальное движение» — 30,7%.

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