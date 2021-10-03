Правящая партия Грузии опережает оппозицию на местных выборах более чем на 15%
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По пропорциональным спискам «Грузинская мечта» получила поддержку 46,65% избирателей, а оппозиционная партия «Единое национальное движение» — 30,7%.
В субботу, 2 октября, в 08:00 (07:00 мск) в Грузии открылись участки для голосования на муниципальных выборах, они проработали до 20:00 (19:00 мск).
Жители проголосовали за глав городских и районных собраний, а также за мэров в 64 муниципалитетах, включая столичный.