Правящая партия Грузии опережает оппозицию на местных выборах более чем на 15%

Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» убедительно лидирует на местных выборах в Грузии после подсчёта голосов на 99,92% избирательных участков, пишет Интерфакс со ссылкой на данные ЦИК.

По пропорциональным спискам «Грузинская мечта» получила поддержку 46,65% избирателей, а оппозиционная партия «Единое национальное движение» — 30,7%.

В субботу, 2 октября, в 08:00 (07:00 мск) в Грузии открылись участки для голосования на муниципальных выборах, они проработали до 20:00 (19:00 мск).

Жители проголосовали за глав городских и районных собраний, а также за мэров в 64 муниципалитетах, включая столичный.