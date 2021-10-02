В Грузии открылись участки для голосования

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В субботу, 2 октября, в 08:00 по местному времени в Грузии (07:00 мск) открылись участки для голосования на муниципальных выборах.

Об этом сообщает ТАСС.

Избирательный процесс продлится до 20:00 (19:00 мск). Жителям страны предстоит проголосовать за глав городских и районных собраний, а также избрать мэров в 64 муниципалитетах, включая столичный — за пост градоначальника Тбилиси будут бороться 16 кандидатов.

В стране будут работать свыше 3,7 тыс. избирательных участков, результаты голосования будут признаны при любой явке.

Ранее стало известно о задержании экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на территории республики. Его перевели в пенитенциарное заведение.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что никогда не помилует бывшего главу государства.

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