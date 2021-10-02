Проект Конституции Белоруссии представят на публичное обсуждение не позднее 7 ноября

Проект новой Конституции Белоруссии представят на публичное обсуждение не позднее 7 ноября. Об этом заявил член Конституционной комиссии Юрий Воскресенский.

«Насколько мне известно, этот текст будет предоставлен не позднее 7 ноября для публичного обсуждения. В феврале те, кто хочет перемен, придут и поддержат этот проект», — приводит БЕЛТА его слова в эфире YouTube-канала «Главный. Тур».

Воскресенский отметил, что единственным спорным вопросом в проекте основного документа Белоруссии остался раздел по Всебелорусскому народному собранию.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил наделить Всебелорусское народное собрание правом внесения изменений в Конституцию.