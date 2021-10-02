В МИД Грузии уверены, что задержание Саакашвили не скажется на отношениях с Киевом
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«Информация (о задержании Саакашвили. — RT), которую вчера распространила прокуратура, сразу же была передана украинским друзьям. Я уверен, что мы мирно, спокойно дадим все разъяснения и наши отношения с Украиной будут развиваться в прежнем русле», — приводит ТАСС его слова.
Саакашвили в пятницу, 1 октября, был задержан на территории Грузии.
Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что Киев обратился к Тбилиси с запросом на посещение украинским консулом задержанного Михаила Саакашвили для предоставления консульской и правовой помощи.