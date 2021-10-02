Генпрокурор Украины уверена, что покушение на советника Зеленского не является постановкой

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Покушение на советника президента Украины Сергея Шефира не является постановкой, заявила генеральный прокурор страны Ирина Венедиктова.
Генпрокурор Украины уверена, что покушение на советника Зеленского не является постановкой
  • ©wikipedia

«У меня не было ни единого сомнения, когда я всё увидела, что это не постановка. Я заканчивала университет внутренних дел, у меня была тактико-специальная подготовка, стрельба каждый день, оперативно-разыскная деятельность, и я разбираюсь в оперативно-криминалистических экспертизах в общих чертах, но больше, чем остальная масса людей», — сказала она во время выездного заседания президентской фракции «Слуга народа».

Венедиктова добавила, что когда она увидела «кучность пуль» и «каким образом шли пули», а также как «совпадает рана» водителя с отверстиями на двери, то «всё было понятно».

По словам прокурора, следствие изучает все версии произошедшего.

«Это не постановка», — повторила она. Слова Венедиктовой приводит ТАСС.

Утром 22 сентября в Киевской области неизвестные открыли огонь по автомобилю первого помощника президента Украины Сергея Шефира. В результате чего водитель получил ранение в ногу. 

Как отметили в МВД, по автомобилю стреляли патронами, произведёнными в Венгрии.

Комментируя покушение, Шефир высказался о возможных причинах.

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