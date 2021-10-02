Премьер Грузии поблагодарил Украину в связи с «делом Саакашвили»

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил благодарность украинской стороне за сотрудничество, в том числе по делу задержания экс-президента страны Михаила Саакашвили.

«Я хочу публично сказать, что я благодарен украинской стороне. В последний период у нас складывалось и складывается очень плодотворное сотрудничество», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что это произошло в деле об экстрадиции экс-шефа Военной полиции Грузии Мегиса Кардавы.

«Я вспомню дело об экстрадиции Мегиса Кардавы, а сейчас уже и дело Саакашвили. Это говорит о том, что у нас плодотворное сотрудничество», — отметил Гарибашвили.

Накануне Гарибашвили сообщил, что Саакашвили задержан на территории Грузии.

Ранее глава правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», бывший спикер парламента Ираклий Кобахидзе заявил, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили прибыл в страну для совершения государственного переворота.