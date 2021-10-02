Лукашенко назвал фантазией версию о посадке самолёта Ryanair силами спецслужб

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал фантазиями заявления о том, что посадка самолёта Ryanair в Минске 23 мая была спланирована спецслужбами.

«Проведение спецслужбами подобной операции без нарушения каких-либо международных законов или инструкций дорого бы обошлось. Поэтому это ваши фантазии», — сказал он в интервью CNN.

Ранее белорусский лидер заявил, что Минск готов к международному расследованию инцидента с экстренной посадкой в белорусской столице рейса авиакомпании Ryanair.

23 мая в Минске экстренно приземлился самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины — Вильнюс. По данным белорусских властей, это произошло из-за сообщения о бомбе на борту.