Лукашенко назвал фантазией версию о посадке самолёта Ryanair силами спецслужб

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал фантазиями заявления о том, что посадка самолёта Ryanair в Минске 23 мая была спланирована спецслужбами.
Лукашенко назвал фантазией версию о посадке самолёта Ryanair силами спецслужб
  • AP
  • © Maxim Guchek/BelTA

«Проведение спецслужбами подобной операции без нарушения каких-либо международных законов или инструкций дорого бы обошлось. Поэтому это ваши фантазии», — сказал он в интервью CNN.

Ранее белорусский лидер заявил, что Минск готов к международному расследованию инцидента с экстренной посадкой в белорусской столице рейса авиакомпании Ryanair.

23 мая в Минске экстренно приземлился самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины — Вильнюс. По данным белорусских властей, это произошло из-за сообщения о бомбе на борту.

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