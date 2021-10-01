Лукашенко гарантировал безопасность полётов над Белоруссией
- AP
- © Sergei Shelega/BelTA Pool
«Если вы боитесь летать над нашей территорией, могу вам лично, вашей компании и вашей стране и любой другой гарантировать полную безопасность полётов над Беларусью так, как это было всегда», — приводит Sputnik Беларусь его слова.
Лукашенко отметил, что белорусские власти посадят любой самолёт при угрозе безопасности страны.
25 мая лидеры стран ЕС по итогам саммита выпустили заявление, в котором постановили запретить компаниям Белоруссии осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полёты над территорией Евросоюза и призвали авиаперевозчиков Евросоюза отказаться от полётов над территорией республики.
Позднее Евросоюз официально запретил всем белорусским авиаперевозчикам использовать своё воздушное пространство из-за инцидента с экстренной посадкой самолёта Ryanair.