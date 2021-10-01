Украина намерена направить $630 млн на обустройство границы с Россией и Белоруссией

Власти Украины планируют потратить 17 млрд гривен (около $638 млн) на обустройство госграницы с Россией и Белоруссией. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Денис Монастырский.

«Государство приложит все усилия и финансы, чтобы обустроить наконец участок границы с Россией и Беларусью. В следующем году должно быть «большое строительство границ», — цитирует главу МВД пресс-служба ведомства.

По его словам, на границе появятся новые инженерные сооружения, она станет «интеллектуальной».

Монастырский отметил, что «для полноценного обустройства границы Украины необходимо 17 млрд гривен» и МВД уже обратилось к правительству с просьбой заложить эту сумму в госбюджет на 2022 год.

Ранее советник главы офиса украинского лидера Алексей Арестович заявил, что стране невыгодно закрывать границу с Россией и разрывать торговые отношения.