Украина намерена направить $630 млн на обустройство границы с Россией и Белоруссией
- AP
«Государство приложит все усилия и финансы, чтобы обустроить наконец участок границы с Россией и Беларусью. В следующем году должно быть «большое строительство границ», — цитирует главу МВД пресс-служба ведомства.
По его словам, на границе появятся новые инженерные сооружения, она станет «интеллектуальной».
Монастырский отметил, что «для полноценного обустройства границы Украины необходимо 17 млрд гривен» и МВД уже обратилось к правительству с просьбой заложить эту сумму в госбюджет на 2022 год.
Ранее советник главы офиса украинского лидера Алексей Арестович заявил, что стране невыгодно закрывать границу с Россией и разрывать торговые отношения.