В Киеве обстреляли автомобиль главы Государственной архивной службы

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В Киеве обстреляли автомобиль председателя Государственной архивной службы Анатолия Хромова, пострадал его водитель.
В Киеве обстреляли автомобиль главы Государственной архивной службы
  • Reuters

Об этом Хромов сообщил на своей странице в Facebook.

«Вчера я был в служебной командировке в г. Винница. Ездил поездом, служебное авто осталось в архивном городке на Соломенской, 24 (в Киеве). В это время из соседнего дома по моему водителю, который находился рядом с гаражом в архивном городке, был произведён выстрел (или несколько)», — сообщил он.

По его словам, пуля или дробь задела подбородок водителя, угрозы его здоровью или жизни нет.

Хромов отметил, что, по данным полиции, злоумышленник задержан.

«Я не знаю мотивов стрелявшего. Ни с чем это не связываю и прошу не строить конспирологических теорий», — добавил он.

22 сентября в Киевской области неизвестные открыли огонь по автомобилю первого помощника президента Украины Сергея Шефира. В результате ранение в ногу получил водитель. Комментируя покушение, Шефир высказался о возможных причинах.

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