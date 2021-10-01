Лукашенко: у нас хватит ума, чтобы точечно разобраться с каждым мерзавцем

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что спецслужбы будут проводить точечные зачистки в связи с гибелью сотрудника КГБ.

«Слушайте, мы не настолько глупы, чтобы в современных условиях ходить фронтами. Потому что, если мы пойдём фронтом (мы и это умеем делать), пострадать могут невинные люди. Когда идёшь фронтом, могут попасться люди, абсолютно не причастные к этим делам», — приводит БЕЛТА его слова.

Лукашенко уточнил свою позицию.

«Мы точечно, аккуратно, с помощью спецслужб и других подразделений МВД и прочих будем отрабатывать разных людей, разные организации и разные варианты. У нас хватит ума, чтобы точечно разобраться с каждым мерзавцем», — сказал он.

Как отмечает белорусское агентство, работа по выявлению таких лиц ведётся по всем направлениям, «начиная с тех, кто чатится и постится».

Ранее председатель Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель заявил, что ведомство не оставит без ответа убийство своего сотрудника в Минске. Сотрудник КГБ получил смертельное ранение при проведении операции в Минске. Стрелявший в него житель Минска также был убит.