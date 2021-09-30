На Украине создали офис защиты бизнеса

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Министерство внутренних дел Украины открыло офис защиты бизнеса при ведомстве. Руководителем назначен советник МВД Украины Антон Геращенко.
На Украине создали офис защиты бизнеса
  • РИА Новости

«Сегодня мы запускаем дополнительный механизм оперативной защиты — открываем консультативно-совещательный орган — офис защиты бизнеса при Министерстве внутренних дел Украины, где каждый предприниматель и инвестор сможет получить необходимую помощь и эффективно защитить свои права», — цитирует «Интерфакс-Украина» сообщение МВД Украины.

Направлениями работы офиса станут борьба с коррупцией, помощь Государственной таможенной службе и другим правоохранительным органам в борьбе с контрабандой, вопрос борьбы с контрафактной продукцией, нарушением авторских прав и подделкой торговых марок.

Ранее издание «СТРАНА.ua» сообщило, что в Киеве действует кол-центр, работники которого с помощью мошеннических схем обманывают клиентов российских банков.

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