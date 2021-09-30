«СТРАНА.ua»: в Киеве работает кол-центр по обману клиентов российских банков

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Украинское издание «СТРАНА.ua» сообщило, что в Киеве действует кол-центр, работники которого с помощью мошеннических схем обманывают клиентов российских банков.
«СТРАНА.ua»: в Киеве работает кол-центр по обману клиентов российских банков
  • © filadendron
  • Gettyimages.ru

Журналист издания фиктивно устроился на работу в этот центр, который расположен на Владимирской улице в центре Киева.

По информации издания, в офисе кол-центра работают несколько человек. Они звонят клиентам банков, в том числе Сбербанка, и обманом вынуждают собеседников выполнить денежный перевод на чужой счёт.

В статье говорится, что в день каждый из операторов совершает около 300 звонков.

Журналист издания рассказал, что с каждого обманутого клиента операторы получают по 7,5% от полученной суммы. Кроме того, каждую неделю они получают по $100. Автор материала также рассказал, что за день работы его «коллеги» из кол-центра получили от россиян по 170 тыс. рублей.

Ранее в пресс-центре МВД сообщили, что телефонные мошенники чаще всего похищают деньги с банковских карт и счетов россиян, убедив их от лица сотрудников банка оформить онлайн-заявку на кредит или перевести накопления на поддельный счёт. 

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