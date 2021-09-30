Лукашенко назвал выдумкой Запада вопрос «входа Белоруссии в состав» России

Короткая ссылка
Вопрос о вхождении Белоруссии в состав Российской Федерации не стоит в повестке дня, это «выдумка Запада», заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
Лукашенко назвал выдумкой Запада вопрос «входа Белоруссии в состав» России
  • РИА Новости

«Что касается того, что Беларусь войдёт в состав США, Великобритании или России, — это абсолютная глупость. Недавно я на этот вопрос тоже отвечал. Мы с Путиным, руководство России и Беларуси в целом, достаточно умны, чтобы в рамках двух независимых, суверенных государств создать такой союз, который будет ещё сильнее унитарного образования. Такой вопрос (о потере независимости и вхождении в состав России. — RT) в повестке дня не стоит вообще. Это выдумка коллективного Запада, как у нас говорят», — сказал белорусский президент в интервью CNN. Его слова приводит БЕЛТА.

12 сентября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что политическая интеграция России и Белоруссии теоретически возможна, но в настоящее время о ней речи не идёт.

Он также подчеркнул, что союзные программы России и Белоруссии направлены на улучшение жизни народов обеих стран, в них нет скрытых угроз.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить