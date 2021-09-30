Лукашенко назвал выдумкой Запада вопрос «входа Белоруссии в состав» России

Вопрос о вхождении Белоруссии в состав Российской Федерации не стоит в повестке дня, это «выдумка Запада», заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

«Что касается того, что Беларусь войдёт в состав США, Великобритании или России, — это абсолютная глупость. Недавно я на этот вопрос тоже отвечал. Мы с Путиным, руководство России и Беларуси в целом, достаточно умны, чтобы в рамках двух независимых, суверенных государств создать такой союз, который будет ещё сильнее унитарного образования. Такой вопрос (о потере независимости и вхождении в состав России. — RT) в повестке дня не стоит вообще. Это выдумка коллективного Запада, как у нас говорят», — сказал белорусский президент в интервью CNN. Его слова приводит БЕЛТА.

12 сентября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что политическая интеграция России и Белоруссии теоретически возможна, но в настоящее время о ней речи не идёт.

Он также подчеркнул, что союзные программы России и Белоруссии направлены на улучшение жизни народов обеих стран, в них нет скрытых угроз.