Песков: речи о политической интеграции России и Белоруссии сейчас не идёт

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Политическая интеграция России и Белоруссии теоретически возможна, но в настоящее время о ней речи не идёт, заявил в интервью ОНТ пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Песков: речи о политической интеграции России и Белоруссии сейчас не идёт
  • Reuters

Представителя Кремля попросили прокомментировать мнение, что у Москвы и Минска после согласования 28 союзных программ «под сукном осталась политическая карта», которую «разыграют, но позже».

«Сейчас «под сукном» ничего нет. Путин и Лукашенко достаточно подробно рассказали как раз об этом мифе последующей политической интеграции. Я кратко попытаюсь перефразировать итоги пресс-конференции: в настоящий момент о политической интеграции речи не идёт, она теоретически возможна, если это будет соответствовать интересам двух стран», — сказал Песков.

Он напомнил, что сегодня подобную интеграцию никто не готовит, потому что это «совсем другой уровень» интеграции, к которому страны пока не готовы.

«Принятие этих 28 союзных программ не означает их моментальную реализацию. Для того чтобы их реализовать, предстоит ещё титаническая работа», — подчеркнул представитель Кремля, отметив, что ожидания, что кто-то «достанет кролика из шляпы», беспочвенны.

Также Песков рассказал, что союзные программы России и Белоруссии направлены на улучшение жизни народов обеих стран, в них нет скрытых угроз.

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