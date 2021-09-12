Песков заявил, что у союзных программ России и Белоруссии «нет ничего за пазухой»

Короткая ссылка
Союзные программы России и Белоруссии направлены на улучшение жизни народов обеих стран, в них нет скрытых угроз, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью ОНТ.
Песков заявил, что у союзных программ России и Белоруссии «нет ничего за пазухой»
  • РИА Новости

По его словам, суть интеграции «не в том, чтобы объединиться», а в том, чтобы «выиграли два народа».

«Эти прикладные решения, которые сделают жизнь русских и белорусов лучше. Здесь всё очень просто. Здесь нет ничего за пазухой. Это то, что выгодно, то, что диктует логика», — сказал Песков.

Ранее российское правительство опубликовало на своём сайте все 28 союзных программ по интеграции с Белоруссией в рамках Союзного государства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить