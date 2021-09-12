Песков заявил, что у союзных программ России и Белоруссии «нет ничего за пазухой»

Союзные программы России и Белоруссии направлены на улучшение жизни народов обеих стран, в них нет скрытых угроз, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью ОНТ.

По его словам, суть интеграции «не в том, чтобы объединиться», а в том, чтобы «выиграли два народа».

«Эти прикладные решения, которые сделают жизнь русских и белорусов лучше. Здесь всё очень просто. Здесь нет ничего за пазухой. Это то, что выгодно, то, что диктует логика», — сказал Песков.

Ранее российское правительство опубликовало на своём сайте все 28 союзных программ по интеграции с Белоруссией в рамках Союзного государства.